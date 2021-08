John Van den Brom is zeker over wat er nog zal gebeuren met Onuachu en Lucumi

De transferperiode loopt op zijn einde. Bij Racing Genk valt het uitkijken of Paul Onuachu en Jhon Lucumi nog vertrekken.

Met de komst van Ike Ugbo, die meteen zijn goaltje meepikte tegen Anderlecht, lijkt de transferhonger van Racing Genk helemaal gestild.

Al is het wel nog uitkijken of Onuachu en Lucumi nog een transfer maken. Trainer John Van den Brom zit er alvast niet mee in.

“Ze zijn nog hier. En nogmaals, we hebben nog vier dagen. We wachten het af", zei hij bij TV Limburg. "We weten ook dat als ze gaan, we genoeg alternatieven voor die jongens hebben. Maar ik ga ervan uit dat ze niet gaan."