Harwood-Bellis (Anderlecht) bekroonde sterke match bijna met doelpunt: "Tegen zo'n 'big guy' moet je slim zijn"

Door de blessure van Hannes Delcroix verscheen de jonge Taylor Harwood-Bellis aan de aftrap bij Anderlecht. De Engelsman mocht terugblikken op een ijzersterke partij in defensief opzicht. Aan de overkant vond hij tot twee keer toe het doelkader op zijn weg.

De negentienjarige centrale verdediger hield zich meer dan staande tegen Paul Onuachu, die nauwelijks in het stuk voorkwam. "Tegen zo'n big guy moet je slim verdedigen, daar werd op gehamerd. Zeker niet altijd contact zoeken en het gevecht aangaan. Dat hebben we goed gedaan, volgens mij", vertelde Harwood-Bellis.

Aan de bal toonde Harwood-Bellis zich sober en degelijk. Linies overslagen liet hij over aan Wesley Hoedt, zijn collega in het hart van de paars-witte defensie. Uiteindelijk stapte de huurling van Manchester City met een rotgevoel van het veld. De verdediger raakte tot twee keer toe het doelkader en in de slotfase kreeg Anderlecht het deksel op de neus.

"Vooral die kopbal van mij vertrok echt goed. Ik dacht dat hij erin zou gaan. Unlucky, maar dat is voetbal. Het resultaat valt enorm tegen, maar de prestatie van de ploeg was goed. Hier valt veel positiefs uit te halen", aldus Harwood-Bellis, die tot slot terugblikt op zijn eerste maanden bij Anderlecht. "Ik ben hier erg goed onthaald, ik heb het hier naar mijn zin. Dit is een massive club."