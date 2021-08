Hoelang kan het verhaal van Vincent Kompany bij Anderlecht blijven duren? "Het lijkt onhoudbaar"

De uitschakeling in de Conference League is bij Anderlecht hard binnengekomen. Niet alleen sportief is dat een fikse tegenvaller.

Vincent Kompany kon zijn ploeg niet naar de groepsfase van de Conference League leiden. Daar kwam dit weekend nog eens de nederlaag tegen Genk bij. Er is op het Lotto Park vorige week al een stevige babbel geweest, al lijkt de twijfel over de positie van Vincent Kompany slechts bij enkelingen te zitten. Analiste Imke Courtois denkt echter dat er binnenkort ingegrepen wordt. "Kompany heeft zonder twijfel een visie op voetbal, zeker op langere termijn. Maar als de resultaten dan niet volgen, lijkt het me onhoudbaar", zegt Courtois aan De Zondag.