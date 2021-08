Vincent Kompany na zure nederlaag tegen Genk: "Hoopgevend voor de toekomst"

Anderlecht speelde een meer dan degelijke partij bij Racing Genk, maar het ontbrak de troepen aan een portie geluk en efficiëntie. Vincent Kompany sprak na afloop van een 'bittere' avond, maar: "Dit geeft me hoop voor de toekomst".

"De inhoud van de wedstrijd was goed. We startten niet goed, maar na een kwartier kwamen we beter in de match. Vanaf dat moment hebben we enorm veel momenten gecreëerd en we bleven gevaarlijk... Maar het verschil is het resultaat he, dat is bitter", zuchtte Kompany voor de micro van Eleven Sports.

Ondanks de tweede nederlaag in vier dagen had Kompany zondagavond toch heel wat om zich aan op te trekken. Anderlecht was vooral na de koffie de betere ploeg, maar het ontbrak paars-wit aan efficiëntie. Raman wrong enkele goeie kansen de nek om, terwijl Harwood-Bellis tot twee keer toe pech had en het doelhout testte.

"We mogen niet vergeten dat Genk misschien wel de beste ploeg van België is momenteel. De manier waarop we tegen hen gevoetbald hebben, geeft me hoop voor de toekomst. Het is heel vervelend... Halen we dit niveau in andere matchen, zou dat altijd volstaan om te winnen. Zelfs vandaag had dat gekund", besluit Vincent Kompany.