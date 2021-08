Iké Ugbo geeft visitekaartje af aan fans en ploegmaats: "Zijn eerste van vele doelpunten"

Vijf minuten. Zoveel tijd had Iké Ugbo nodig om zijn eerste bal in Genkse loondienst tegen de netten te knallen. Dat het meteen de winnende treffer tegen Anderlecht was, maakte de vreugde alleen maar groter.

De 22-jarige Nigeriaan kreeg na afloop veel aandacht, maar bleef daar erg nuchter bij. "Ik ben vooral blij dat ik de ploeg aan de zege heb kunnen helpen. Dat eerste doelpunt is altijd het moeilijkste om te scoren. De interlandbreak ga ik aangrijpen om 100 procent fit te geraken en mijn teammaats beter en beter te leren kennen", aldus de matchwinnaar.

Al leek het bij het doelpunt alsof Ugbo en Thorstvedt al jaren ploegmaats zijn. "Vanaf het moment dat Thorstvedt de bal kreeg aangespeeld, wist ik dat ik diep moest lopen. Ik heb hem vorig seizoen zo al een paar passjes zien versturen. Mijn taak was om de bal in doel te leggen."

Kristian Thorstvedt: "Ugbo is een heel goeie spits"

Ook de man van de assist kwam maar wat graag terug op het doelpunt. "Ik kreeg een goeie bal van Mike (Trésor, nvdr.), ik draaide weg en ging op zoek naar Iké. Ik ben erg blij dat hij hier is, dit was de eerste van vele doelpunten. Hopelijk kan hij ons veel bijbrengen", aldus Thorstvedt, wiens benzinetank helemaal leeg was. "Pff, ik had krampen na 75 minunten, bij elke vervanging hoopte ik dat mijn rugnummer de hoogte in zou gaan."

De Noor besefte als geen ander dat de kleine zege tegen Anderlecht gevleid was. "Anderlecht is echt een sterke ploeg, hoor. Vooral in de tweede helft waren zij beter, ze spelen goed voetbal. Maar het zijn de drie punten die tellen", besluit Kristian Thorstvedt, die zich maandag bij het Noorse nationale elftal meldt.