Yves Vanderhaeghe baalt na nederlaag: "Er was te weinig creativiteit"

Cercle Brugge kreeg vandaag een mooie kans om nog eens punten te pakken. STVV kwam al snel in de tweede helft met een man minder te staan, maar toch slaagde de thuisploeg er niet in om te scoren. Het werd uiteindelijk een 0-1 overwinning voor de Kanaries.

Yves Vanderhaeghe vertelde na de wedstrijd op de persconferentie dat hij allesbehalve tevreden was over de eerste 45 minuten van zijn ploeg. "We geven het doelpunt opnieuw te makkelijk weg. Daarnaast was ons spel in de eerste helft zeker niet goed genoeg", legde de trainer van Cercle Brugge uit bij Sporza.

In de tweede helft kwam Cercle Brugge, mede door de rode kaart, dichter bij een doelpunt, maar er werd uiteindelijk niet meer gescoord. "Er was gewoon te weinig creativiteit. Er kwamen wel voorzetten, maar zo hadden we nog lang kunnen spelen zonder dat we zouden scoren", aldus Vanderhaeghe.