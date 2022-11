AA Gent neemt vlot de maat van Kortrijk en komt tot op drie punten van play-off 1 na match met vele goals en twee rode kaarten

KV Kortrijk en AA Gent mochten speeldag 17 en zo meteen ook de heenronde van de Jupiler Pro League afsluiten. Voor beide teams stond er nog wel wat op het spel.

AA Gent kon met een overwinning wat dichterbij de top-4 in de stand naderen na de eerdere uitslagen van het weekend, KV Kortrijk kon een zaakje doen in de strijd tegen degradatie.

De Buffalo's zouden het uiteindelijk makkelijk gaan halen, een beetje geholpen door De Kerels ook wel. Kristof D'Haene ging na een dik kwartier door op Samoise en kreeg een rode kaart, waardoor Kortrijk lang met tien verder moest.

Nog voor de rust konden de Buffalo's profiteren. Eerst werkte Hjulsager een voorzet vanop rechts van Castro-Montes tegen de touwen, wat later was het de kwieke Salah die de ruststand op 0-2 wist te brengen.

Na de pauze hield Gent de touwtjes van de wedstrijd stevig in handen, al moest het na rood voor Kums ook nog lange tijd met tien verder.

De overwinning kwam nooit in het gedrang. Integendeeel zelfs: in drie dolle minuten konden Depoitre en Salah de match helemaal monddood maken.

De 0-5 kwam via Depoitre en Hauge nog een paar keer dichtbij, maar uiteindelijk bleef het bij 0-4. Gent zet zo een reeksje neer en kan met vertrouwen de WK-break in, voor Kortrijk is het wonden likken - alweer.