Efficiënt Union klimt naar plek twee in het klassement na match met vijf goals tegen Standard

Union heeft de tweede topper op zondag gewonnen en staat zo halfweg het seizoen op plek twee.

Standard begon goed aan de wedstrijd met de meeste intensiteit en Union had het moeilijk. De eerste kans was wel Standard, Perica kopte een voorzet van Fossey een metertje over. Union kwam beter in de wedstrijd en Vanzeir brak de ban. Boniface kon niet bij een voorzet van Burgess en de bal belandde voor de voeten van Vanzeir.

De spits schoot de bal vanuit een scherpe hoek overhoeks binnen, Bodart was kansloos. Het thuispubliek probeerde Standard wel aan te moedigen, maar echte kansen kwamen daar niet van. Een schot van Dussenne net buiten de zestien ging een metertje over. Een paar minuten voor de rust kreeg Union nog de beste kans op de 0-2.

Bart Nieuwkoop kreeg de bal bijna op dezelfde plek als Vanzeir, maar deze keer kon Bodart wel nog redding brengen. Standard kreeg nog één kans via Alzate op links, maar hij trapte de bal recht op Morris. Union ging rusten met een 0-1 voorsprong.

Standard begon goed en fel aan de tweede helft en na acht minuten werd het beloond met een penalty. Zinckernagel ging neer in de zestien, de VAR controleerde lang op buitenspel, maar uiteindelijk kon kapitein Dussenne de penalty nemen en binnen trappen.

Standard had het overwicht, maar bij de eerste kans voor Union was het weer raak. Op een corner van Teuma liep Burgess zich goed vrij en hij kopte hij de vice-kampioen weer op voorsprong. Standard reageerde meteen via Perica, maar zijn goal werd afgekeurd voor buitenspel. Een kwartier voor tijd werd Burgess op een vrije trap nog eens helemaal vrij gelaten, maar Bodart bracht opnieuw mooi redding.

Een efficiënt Union maakte het nog helemaal af met een goal van Nieuwkoop. Op de counter werd Vanzeir diep gestuurd, hij legde de bal tot bij Ayensa en de invaller legde in de zestien mooi af tot bij Nieuwkoop. De Nederlander kon van dichtbij de 1-3 maken. Het werd bijna nog 1-4 door een owngoal van Cimirot, Bodart kon nog net redding brengen. Zinckernagel milderde nog tot 2-3 na opnieuw penalty in de toegevoegde tijd.

Union klimt zo naar de tweede plaats in het klassement na het gelijkspel tussen Club Brugge en Antwerp en is zo al negen wedstrijden ongeslagen. Standard verliest voor de tweede maal op rij, maar blijft wel vijfde in het klassement.