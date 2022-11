Dante Vanzeir scoort maar moet ook iets vroeger naar de kant: "Voelde iets opkomen bij een sprintje"

Union was heel efficiënt in Sclessin en won met 2-3, Vanzeir maakte de openingsgoal.

Dante Vanzeir brak de ban voor Union in de eerste helft, nadat Standard eigenlijk het overwicht had. Verder werkte Vanzeir goed, maar verder kwam hij niet tot een schot op doel.

"Mijn goal? Ik zag dat de bal goed viel en zonder nadenken heb ik getrapt. Ik ben blij om de ploeg weer te helpen met mijn doelpuntje. Het was echt weer een goede teamprestatie vandaag", zei hij bij Sporza.

Vanzeir moest even voor tijd ook naar de kant, hij voelde iets in zijn hamstring. "Ik voelde iets opkomen bij een sprintje en wilde geen risico pakken om met een blessure de break in te gaan."

Eind vorig jaar werd de spits van Union ook een keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij mocht toen tegen Wales spelen, naar Qatar mag hij niet mee. "Ik had er natuurlijk wel op gehoopt, dat is voor iedereen een droom. Het zorgt voor des te meer motivatie om er volgende keer wel bij te zijn."