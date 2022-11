Wat een match: absoluut spektakelduel met wisselende kansen en tien(!) doelpunten in Zulte Waregem - KAS Eupen

Voor Zulte Waregem en voor KAS Eupen was het op de laatste speeldag voor het WK in Qatar alle hens aan dek. In een pittige degradatiestrijd kunnen beide ploegen de drie punten zeker gebruiken.