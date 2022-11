Gano en Leye blikken terug op crazy rollercoaster aan de Gaverbeek: "Dat zou eigenlijk niet mogen" en "Spelers daarvoor feliciteren"

Zulte Waregem beleefde een echte rollercoaster tegen KAS Eupen. 0-2 en later 1-3 en 2-4 achter staan, even aan de leiding komen en finaal dan toch nog twee punten weggeven in een spektakelpartij ...

"In de eerste helft zaten we echt niet in de wedstrijd. Dat was wat raar na de tweede helft in Mechelen, maar we zijn een ploeg die vanuit de reactie speelt. In de tweede helft spelen we wel heel goed en gaan we er voor", aldus Mbaye Leye.

Rollercoaster

"Het gevoel is heel anders na de 5-5 dan die zou geweest zijn na de 4-4, maar ik wil mijn spelers feliciteren voor hun teamspirit en fighting spirit ook deze keer. We blijven er voor vechten, al blijft het met ups en downs, maar dat wisten we op voorhand."

Een gevoel dat ook leefde bij Zinho Gano, die opnieuw twee keer scoorde: "Bij de 4-4 waren we ergens gelukkig, nu na de 5-5 zijn we toch teleurgesteld omdat we twee punten laten liggen. Daar nog een tegendoelpunt slikken zou eigenlijk niet mogen."