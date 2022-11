Vossen en Gano analyseren: "Dat kan eigenlijk niet gebeuren" en "Blijkbaar zijn we daarin hardleers"

Zulte Waregem speelde uiteindelijk 5-5 gelijk tegen KAS Eupen, na een ferme rollercoaster van emoties doorheen de wedstrijd. En dus waren er gemengde gevoelens achteraf.

"Er zijn geen excuses voor", beseft Zinho Gano. "Vijf keer scoren in eigen huis moet altijd genoeg zijn voor een overwinning. Dit voelt dan ook als een teleurstelling. We slikken te makkelijk doelpunten en we moeten met z'n allen blijven verdedigen."

Belang

Jelle Vossen pikte in: "Iedereen beseft het belang van deze wedstrijd. We wilden de drie punten heel graag in Waregem houden. Het voetbal was niet altijd het beste, maar we hebben wel een goede mentaliteit laten zien en zijn er in blijven geloven."

"Het mag eigenlijk niet gebeuren dat we dan toch nog twee zure punten weggeven. Als je in eigen huis vijf keer scoort, dan moet je altijd winnen. Het zijn dingen die niet zouden mogen en al vaker gebeurd zijn, maar waarin we redelijk hardlees zijn blijkbaar."