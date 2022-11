Eupen scoort er vijf, maar dat is niet voldoende: "Achteraf bekeken..."

KAS Eupen pakte uiteindelijk dan toch nog een punt op bezoek bij Zulte Waregem, al had het bijna de hele wedstrijd op voorsprong gestaan. En dus waren er gemengde gevoelens bij de Panda's.

"Als je drie keer twee goals voorsprong hebt, dan moet je de wedstrijd altijd winnen. Echt blij zijn we dus niet met deze puntendeling", was Rune Paeshuyse duidelijk na de 5-5.

"Er zat zeker meer in, maar achteraf bekeken mogen we misschien nog blij zijn met een puntje in de 94e minuut."

Doodmaken

Een idee dat gedeeld werd door coach Kristoffer Andersen: "We wisten op voorhand dat een wedstrijd tegen Zulte Waregem nooit voorbij is."

"We hadden de match sneller moeten doodmaken en kregen ook kansen op 0-3 bijvoorbeeld, maar alles bij elkaar is het misschien nog een nuttig puntje. Er is wel ontgoocheling omdat we op vijf minuten alles weggooiden."