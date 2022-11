Antwerp veegt 2-0 achterstand weg op Club Brugge na een discutabele penaltyfout van Mechele in beladen topper

De eerste topper van Super Sunday in de Jupiler Pro League eindigde op een gelijkspel. Club gaf een 2-0 voorsprong uit handen tegen Antwerp na een discutabele penaltyfase met Mechele en Scott.

Landskampioen Club Brugge ontving de tweede in de stand Royal Antwerp. Beide clubs beleefden een mindere periode en wilden koste wat kost een crisis vermijden met de WK-break in zicht.

De eerste dreiging van de wedstrijd kwam van de voet van De Laet, de rechtsachter probeerde vanop afstand Mignolet (die overigens een pet droeg om een herhaalbare misstap te vermijden) te kloppen maar die kende geen problemen. Aan de overkant was het Meijer die de achterlijn haalde en teruglegde tot bij Vanaken die zijn schot volledig miste, een leuk wedstrijdbegin van de topper.

Na 20 minuten kwam Club toch met de schrik weg. Stengs' hoekschop ging alles en iedereen voorbij en verdween ei zo na in doel. Mignolet kon de Nederlander nog net van een Olympisch doelpunt weerhouden. Nadien ging het snel. Jutglà vergat bij een volley voor het Antwerpse doel even dat hij een linkervoet had waardoor Butez geen moeite kende terwijl Mignolet aan de overkant uitpakte met een schitterende parade op het schot van Bataille. De linksachter van Antwerp kwam plots oog in oog met de Rode Duivel te staan. Op het halfuur werkte Pacho nog bijna een voorzet van Lang in doel en kon Jutglà balverlies van Gerkens niet afstraffen.

Met de rust in zicht kwam Club dan toch op voorsprong. Olsen, die terugkwam uit blessure, sneed een vrije trap scherp aan de eerste paal waar Mechele zijn hoofd maar tegen moest zetten. De landskampioen met een voorsprong de rust in (lees verder onder de foto).

De tweede helft begon al even gretig als de eerste. Na twee minuten moest Balikwisha meer doen met dom balverlies van Odoi die zelf tijdig terug was. Nadien verliep alles wat stroef maar op het uur mocht Jan Breydel alsnog voor een tweede keer juichen. Jutglà, die allesbehalve zijn beste wedstrijd speelde, mocht zomaar aanleggen vanop de rand van de zestien en verschalkte Butez in de kortste hoek met zijn linker, 2-0 voor Club.

Een kwartier voor affluiten kwam er dan toch schot in de zaak langs de bezoekende kant. Invaller Frey dook op als een duivel uit een doosje na een achterwaartse pass van Janssen. Nog geen twee minuten later belandde de bal op de stip na een wel héél lichte penalty, toch een discutabele fase in Jan Breydel. Invaller Scott ging naar na een duel met Mechele in de zestien. Janssen zette zich achter de bal en mocht na een assist ook een doelpunt achter zijn naam zetten. Op vijf minuten ging Antwerp van een 2-0 achterstand naar 2-2.

Na een nagelbijtend slot met veel wissels en vooral tijdrekken eindigde de topper op een gelijkspel waar zowel Club als Antwerp weinig mee opschieten.