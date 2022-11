Noa Lang is vol zelfvertrouwen: "Ik kan een heel grote rol spelen voor Oranje"

Vaste basisspeler is hij niet meer bij Club Brugge, maar toch gaat Noa Lang mee naar het WK met Oranje. Hij wil alvast geen bijrol spelen in Qatar.

'"Het was een emotioneel moment, een jongensdroom", vertelt hij tegenover Eleven. "Ik heb de laatste tijd minder gespeeld, dat is normaal. Of ik het daarmee eens ben of niet, is een ander verhaal, maar ik kan ook in tien of vijftien minuten het verschil maken. Dat wordt mijn rol. Ik ga voor meer, maar ik kan een heel grote rol spelen voor Oranje", verzekert de 23-jarige aanvaller na afloop van de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp.

Lang rekent in eerste instantie niet op een basisplaats in Qatar. "Ik zal niet starten, denk ik, maar ik zal er alles aan doen om zo veel mogelijk minuten te maken. En dan het verschil te maken."