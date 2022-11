📷 Dramatische statistiek van Casper Nielsen tegen Antwerp: "Ik ben erg teleurgesteld"

Nielsen gaf met Club Brugge in het slotkwartier nog een 2-0 voorsprong uit handen tegen Antwerp. De Deen speelde een zwakke partij en ging in de fout bij het eerste doelpunt.

Casper Nielsen speelde met maar tien voltdooide passes niet zijn allerbeste wedstrijd voor Blauwzwart: "We speelden de ideale wedstrijd en krijgen alsnog twee tegendoelpunten op korte tijd. Die penalty, tja... Ik ben erg teleurgesteld. Tijdens de rust liet de coach ons weten om door te drukken en dat is ons gelukt maar dan geven we het alsnog uit handen. Bij dat eerste doelpunt zou het kunnen dat ik Frey uit het oog verloor, maar ik zou de beelden nog is moeten herbekijken." Aldus een teleurgestelde Nielsen voor de camera van Eleven Sports na de wedstrijd. De middenvelder gaf in de topper overigens maar tien passes naar zijn collega's. Geen al te beste statistiek.