Wesley Sonck is heel duidelijk over strafschopfase in Club-Antwerp

De strafschopfase waarmee Antwerp op 2-2 komt op bezoek bij Club Brugge doet ontzettend veel stof opwaaien.

Brandon Mechele raakte Christopher Scott aan, maar Jonathan Lardot wees naar de stip. Tot grote verbazing van heel Brugge. Bovendien kwam de VAR ook niet tussen.

“Dit is toch geen penalty?”, vroeg Wesley Sonck zich af bij Eleven Sports. “Het is geen slaande beweging, hij doet helemaal niks. Dit is veel te weinig om een penalty te geven.

Er was inderdaad miniem contact, maar Sonck verwachtte dat de VAR zou ingrijpen. Dat kwam er echter niet. Zelfs bij de herhaling werd het nog meer duidelijk dat er maar weinig aan de hand is. “Een clear error”, was Sonck duidelijk.