Gelijkspel op Club verandert perceptie bij Antwerp: "Belangrijke uitslag"

In twee minuten tijd kon Royal Antwerp FC de 2-0-achterstand op Club Brugge helemaal omkeren. En dat zorgt voor een bijzonder gevoel.

Volgens Patrick Goots pakte Antwerp een verdiend punt tegen Club Brugge. “Club was niet zoveel beter, maar als je 2-0 achterstaat in Brugge is het meestal een verloren zaak”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Vaak gaan de kopjes dan naar beneden, bij Antwerp niet. Chapeau voor de manier waarop de spelers voor elkaar door het vuur bleven gaan. Zeker na die zware bekermatch van donderdag in Beveren.”

En dat gelijkspel voelt op die manier een beetje als een overwinning aan. “De late 2-2 is een belangrijke uitslag voor de perceptie over Antwerp. Want bij een nederlaag, in combinatie met de magere puntenoogst in de laatste acht wedstrijden, zouden de twijfels toch toenemen.”

De comeback op Club Brugge zorgt er dan ook voor dat Antwerp met een goed gevoel de WK-break in gaat. Dat was ook te zien aan de vreugde na afloop van een match waarin The Great Old gelijk speelt.