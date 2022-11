Van Bommel wil niet weten van mogelijke crisis bij Antwerp: "Dat neem ik op als een compliment"

Na de fantastische 27/27 is Antwerp toch wat weggezakt. Hun voorsprong in het klassement is als sneeuw voor de zon verdwenen en ze gaan de winterbreak in als derde.

Verliezen tegen Club Brugge zou betekend hebben dat Antwerp naar plaats 4 zou zakken. Toch een groot contrast tegenover het feilloze rapport na 9 speeldagen. Maar of Antwerp nu met die nipte 2-2 een crisis heeft afgewend? Daar wil trainer Mark Van Bommel neits van weten.

"Zaten we in crisis?", reageert hij laconiek.. "We waren zeer goed begonnen op een moment dat er nog heel wat midweekmatchen waren voor ons. Met een unieke 27/27 speelden we het record van 1930 zelfs van de tabellen. Dan verliezen we een wedstrijd maar hoe gek het ook klinkt, we begonnen dan ook beter te spelen", oordeelt Van Bommel.

Zaten we in crisis?

"Tegen Standard zijn we 9 minuten dolgespeeld maar verder... Tegen Kortrijk en Charleroi verliezen we in de omschakelmomenten en als ik de 1-3 van tegen Genk analyseer, hadden we daar evengoed 5-3 kunnen winnen. Vervolgens spelen we gelijk tegen Anderlecht en Club. Eigenlijk is het een mooi compliment dat jullie dan over een crisis praten want dat toont dat Antwerp een echte topclub is geworden", draait hij de retoriek om.

Oranjekoorts

En nu gaan alle blikken naar het WK, ook die van Van Bommel zelf die vanuit zijn ploeg één speler mag afvaardigen voor Nederland: Vincent Janssen.

"Als ik bondscoach Louis van Gaal hoor, heeft hij zelfs veel kans om te spelen omdat Depay nog niet fit is. Het is een grote opsteker voor hem dat hij opnieuw international is", was de reactie van Van Bommel.

Janssen zelf beseft dat hij veel kans maakt op speelminuten in Qatar. "Ik zal daar proberen te laten zien wat ik kan. Van Gaal heeft in het verleden al bewezen wat hij kan en we gaan met ambitie naar daar", zei de speler zelf nog voor de camera van Eleven Sports.