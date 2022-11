Arthur Vermeeren (17) oogst lof bij Antwerp met eerste basisplaats in competitie: "En maandag op school weer een dag zoals elke andere"

Als het donderdag tegen Beveren al een verrassing was dat hij mocht starten, was het dat zondagnamiddag tegen Club Brugge zeker. Maar Mark Van Bommel geloofde voor de tweede wedstrijd op rij in de 17-jarige Arthur Vermeeren.

"Het geeft heel veel vertrouwen en een boost in je spel als de trainer in je gelooft", ondervindt Arthur Vermeeren nu aan den lijve bij Antwerp. "Ik doe al dingen die hij nog niet exact verwachtte van een 17-jarige en moet niet bang zijn om op het veld mijn spel te spelen zoals altijd. Niet kijken naar de tegenstander maar naar mijzelf", klinkt het.

Met Mark Van Bommel heeft Vermeeren alvast een goede leermeester aangezien de Nederlander vroeger ook een middenvelder was. Al is Vermeeren, geboren in 2005, net iets te jong om de speler Van Bommel goed te kennen. "Ik heb online wel veel beelden gezien en het is fantastisch om een coach te hebben die daar ook gespeeld heeft. Zo kan hij me heel goed coachen zoals dat ik nog scherper in de duels moet gaan en korter op de man moet zitten om de tegenstander geen ruimte te geven", aldus Vermeeren.

Antwerp trekt met een gewonnen punt de winterstop in. Voor veel spelers betekent dat op vakantie trekken of naar het WK gaan, maar neit voor Vermeeren. "Maandag moet ik gewoon terug naar school en zal het een dag zijn zoals elke andere. Voorlopig lukt de combinatie perfect. Maar voor de ploeg is het positief om met een goed gevoel de break in te gaan. Dit punt is heel belangrijk voor het gevoel in de kleedkamer", besluit de middenvelder.