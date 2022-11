Hoefkens duidelijk gefrustreerd na topper tegen Antwerp: "In geen 100 jaar is dit penalty, Lardot wou zich tonen in Jan Breydel"

Hoefkens was op de persconferentie nadien duidelijk dat het naar zijn mening gen strafschop was: "Het was de beurt aan de scheidsrechter."

We hebben deze wedstrijd goed druk gezet, we probeerden een nieuw elan te vinden na afgelopen weken. Ik heb vandaag een ploeg gezien die veel zin had om zich op de mat te tonen. We misten vooraan wel de efficiëntie om het af te maken, we hebben enkele goede kansen gehad. Na de 2-0 zitten we eigenlijk op rozen, daarna hebben we weinig problemen gekend. Het eerste tegendoelpunt valt uit een omschakelingsmoment van ons. Nadien was het de beurt aan de scheidsrechter. Lardot wou zich in Jan Breydel tonen, dat was duidelijk en dat frustreert me.

Uiteraard kreeg Hoefkens de vraag of hij de penalty terecht vond: "Ik heb voorlopig nog geen verklaring gekregen van de arbitrage waarom het geen strafschop was, maar in mijn ogen is dit in geen 100 jaar penalty."