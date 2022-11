Alderweireld verrast na gelijkspel tegen Club: "Dan hadden we met de drie punten kunnen gaan lopen"

Antwerp mocht na de wedstrijd op Club Brugge tevreden zijn met een punt maar toch had er volgens kapitein Toby Alderweireld meer ingezeten voor de Great Old.

"We hebben enorm veel mentaliteit getoond door die 2-0 op te halen en nog gelijk te komen. Maar als we voorin nog wat meer kwaliteit hadden laten zien, konden we wel met de drie punten weggaan hier vandaag", klinkt het verrassend. "De laatste pass was vaak net niet goed genoeg met verkeerde keuzes rond de 16. Maar als er een dag is dat Club Brugge te pakken is, was dat wel vandaag", gaat hij teleurgesteld verder.

Club ging met een 0-1 voorsprong de rust in na een kopbaldoelpunt van Mechele op een hoekschop. Voorafgaand duwde Vanaken de jonge Arthur Vermeeren twee keer en wilden ze bij Antwerp een fout. De kapitein is ook na de wedstrijd niet van mening veranderd. "Fout is fout. Daar moet de VAR ingrijpen", is hij direct.

"Maar uiteindelijk ben ik wel trots op de ploeg met dit punt aangezien we 2-0 achter stonden. Nu gaat het vizier op het WK. We hebben een fantastische groep. Laat ons allen als één man achter de Rode Duivels staan en we zullen er het beste van maken", blikt de Antwerp-kapitein vooruit.