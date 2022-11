Van Bommel duidelijk over openingsdoelpunt van Club Brugge: "Daar moest de scheidsrechter het spel stilleggen"

Antwerp is erin geslaagd om vanuit een quasi verloren positie toch nog een punt uit de brand te slepen bij Club Brugge. Trainer Mark Van Bommel kon achteraf wel leven met een punt, al had hij één tegendoelpunt toch graag anders gezien.

"Ik moet de jongens een heel groot compliment geven", opent Mark Van Bommel op de persconferentie na Club-Antwerp. "Na de 120 minuten in Beveren, met 10 man, hebben ze nu op karakter een punt behaald op het veld van Club Brugge", klinkt het.

De topper die we vooraf voor ogen hadden kwam er minder uit op het veld, al was het wel een beladen duel met twee discutabele doelpunten. Bij de 1-0 van Club ging een duw van Vanaken aan het adres van Arthur Vermeeren vooraf bij de corner. "Daar moet je geen fout voor fluiten of geel voor geven", vindt Van Bommel. "Maar daar moet je het spel even stilleggen. De spelers bij je roepen en zeggen dat ze niet moeten duwen. Hoe het nu gegaan is, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Maar ik denk dat Carl (Hoefkens) het ook niet eens is met de penalty die we krijgen", lacht hij in de richting van de andere trainer.

Antwerp kan alleen maar tevreden zijn met het punt dat ze meenemen uit Brugge aangezien ze 2-0 achter kwamen. "We kwamen voor de drie punten naar hier maar dat lutke niet. Bij de 2-0 brachten we met Frey en Scott wat andere types in en kwamen we in de flow. Daar profiteerden we van om gelijk te komen en dan moet je uiteindelijk ook blij zijn met een punt", analyseert de Nederlander.