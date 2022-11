Degryse verrast over strafschop: "Mechele maakte wel een fout"

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC werd er vooral over de strafschopfout van Brandon Mechele gepraat.

Club Brugge liep tot 2-0 uit, waarna Van Bommel niet anders kon dan aanvallers in te brengen. “Hun inbreng zorgde wel voor de kentering en bracht meer geloof en felheid in de ploeg: Frey scoorde en Scott lokte een penalty uit”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Daarover was heel veel te doen. “Club stak het op de arbitrage, maar Mechele maakte wel een fout. Als VAR had ik ook niet opgetreden, omdat het geen clean error was, maar als ref had ik misschien geen strafschop gefloten.”

“Ik snap dat Club zich tekortgedaan voelde, maar ze moeten toch ook eens in de spiegel kijken: de voorbije zes matchen speelden ze niet op kampioenenniveau. Jutglà zat tot aan z'n doelpunt niet in de wedstrijd, maar scoorde met een gelukje. Lang was, net als in de beker, wel gretig en liet aardige zaken zien, maar het was geen overtuigende prestatie — zo spelen ze geen kampioen, daar zijn ze in hun geheel te kwetsbaar voor.”