Ook doelman Mignolet is teleurgesteld na de beslissing van Lardot: "De beelden maken nog duidelijker dat dit geen strafschop is"

Doelman Simon Mignolet is teleurgesteld na het puntenverlies van Club Brugge tegen Antwerp deze namiddag: "Er worden beslissingen gemaakt die ik maar moeilijk kan begrijpen"

Mignolet en Club zaten op rozen na de 2-0 maar gaven die voorsprong alsnog uit handen na een discutabele strafschop. "We hadden controle over de wedstrijd. We komen verdiend 2-0 voor maar laten hen ongelukkig de aansluitingstreffer maken. Nadien valt dat tweede doelpunt en dan ben je achteraf gefrustreerd dat we op zo'n manier twee punten verliezen. We hebben het zelf niet in handen en kunnen er niet aan doen en dat is jammer. Veel te licht om in zo'n topwedstrijd daar een strafschop voor te fluiten, een wedstrijd met veel duels en veel emoties."

"Ik begrijp niet dat het Referee Department op deze manier wil werken, de VAR zou hier altijd op moeten terugkomen. Het was een faire wedstrijd en die heeft hij in goede banen geleid tot dat moment. Ik heb de beelden herbekeken en die maken alleen maar duidelijker dat dit geen strafschop is."