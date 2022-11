Dit tart alle verbeelding: harde kern Charleroi doet match tegen KV Mechelen staken bij voorsprong voor eigen team

Een bewogen avond in Charleroi, waar de harde kern zich van zijn slechtste kant toonde. KV Mechelen zal er niet om malen: dat gaat er drie punten bij krijgen, terwijl het er sportief niet naar uit zag dat het die ging pakken.

De avond kwam al op gang zonder dat het voetbal centraal stond, want de aftrap was nog maar net genomen of wangedrag van de harde kern van Charleroi legde de boel al lam. Dat gebeurde twee keer en de tweede maal werden de spelers voor ruim tien minuten naar binnen gestuurd. Over het oorspronkelijke supportersprotest bij Charleroi kunt u HIER alles lezen.

Bij die tweede hervatting kwamen de thuisspelers wel met veel schwung uit de kleedkamers. Bij een snelle omschakeling lag er een pak ruimte. Ilaimaharitra speelde breed naar Gholizadeh, die beter had moeten doen met zijn afwerking. De Iraniër gaf Coucke de kans om redding te brengen. Dat deed de doelman ook wanneer Tchatchoua door zijn defensie geloodst werd: de KV-keeper tikte het schot over.

Goal Benbouali sust de fans niet

Als gevaarlijkste ploeg kreeg Charleroi wel loon naar werken. Benbouali trapte van in de rechthoek raak op een voorzet van Zorgane: 1-0. Alles weer peis en vree in het Zwarte Land, zou je dan denken. Niets is minder waar: de harde kern gooide toch nog eens een vuurpijl op het veld, terwijl de eigen ploeg op voorsprong stond. Geen mogelijke zege voor Charleroi. Wel gaat het een forfaitzege worden voor Malinwa.

Ook de fans van de Carolo's in de andere vakken waren helemaal niet gediend met het gedrag van de harde kern achter doel. Er werd nog wat heen en weer geroepen, maar dat verandert niets aan het feit dat drie punten zomaar te grabbel werden gegooid. De crisis bereikt een absoluut dieptepunt in Charleroi. Aan Mehdi Bayat en Felice Mazzù om toch een manier te vinden om hier door te komen.

© photonews