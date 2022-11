Defour kijkt met verbazing naar onwaarschijnlijke taferelen: "Nog nooit meegemaakt, jammer voor Charleroi-spelers"

Steven Defour en zijn mannen gaan er drie punten bij krijgen, vanwege de onwaarschijnlijke taferelen die zich in Charleroi afspeelden.

Slechts 68 minuten van de wedstrijd Charleroi - KV Mechelen zijn kunnen afgewerkt worden. Het waren geen overtuigende minuten langs Mechelse zijde. "We verdienen zeker niet om deze wedstrijd te winnen. We hebben gezien dat Charleroi een ploeg is die met twijfels zit, maar daar hebben we niet van geprofiteerd."

Vooral nadat de partij een tweede keer stilgelegd werd, bleek een gretige thuisploeg veel gevaarlijker dan KV. "We hebben onze mogelijkheden niet benut. Charleroi heeft beetje bij beetje de bovenhand genomen en heeft dan ook gescoord. We hadden nog gehoopt om die tendens te keren en dan is de match stopgezet."

Reglement duidelijk

Het defintief doen staken van een wedstrijd door fans van de ploeg die op voorsprong staat: het is ook voor Steven Defour een primeur. "Dit is iets dat ik nog nooit heb meegemaakt. En ik vind het jammer voor de spelers van Charleroi." Gevolg is wel dat Malinwa in het achterhoofd al drie punten mag toevoegen aan zijn puntentotaal. "Het reglement is hierin duidelijk, maar ik had liever de punten gepakt op het veld."