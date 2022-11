Bayat verwijt Pro League dat fans te veel macht hebben, maar hij gaf hen zelf de middelen door een oogje dicht te knijpen

Mehdi Bayat tierde dat het een lieve lust was nadat zijn eigen supporters de match tegen KV Mechelen lieten stilleggen. Bayat was kwaad op zijn supporters en begreep niet dat het reglement toestaat dat zij de macht hebben om een match stil te leggen. Maar die macht gaf hij hen zelf ook.

Het bondsreglement stipuleert dat er geen pyrotechnisch materiaal mag gebruikt worden in de Belgische stadions. Maar bij Charleroi is dat schering en inslag, want vanuit het bestuur werd er een oogje dichtgeknepen. Meer nog, Bayat is gek van die toestanden, het bevordert de sfeer volgens hem en geen enkele fan werd er ooit veroordeeld omdat hij bengaals vuur meesmokkelde.

Als er al sprake was van smokkelen, want bij de Carolo's wordt er amper op gecontroleerd. Acties waarbij er fans op het dak van de tribune kropen om er wild te staan zwaaien met vuurstokken ontlokten zelfs een glimlach bij Bayat en co. Dan moet je nu niet komen klagen dat diezelfde fans dat vuurwerk gebruiken voor andere doeleinden.

Bayat had lange tijd een heel goeie band met de supporters, maar dat is nu omgeslagen. Ze zijn het niet eens met de sportieve beslissingen. En zoveel macht hebben ze dus dat ze misbruik maken van de privileges die ze kregen.