Ook KV Mechelen-aanvoerder vraagt zich af tot wat incidenten zullen leiden: "Dit heeft niets meer met voetbal te maken"

De supportersincidenten stapelen zich op in onze competitie. Zaterdag zag de KV Mechelen-aanvoerder Rob Schoofs het met eigen ogen.

Schoofs was met zijn ploegmaats zaterdagavond op bezoek in Charleroi, waar de harde kern achter het doel zich al van in het begin misdroeg en met vuurpijlen in de tweede helft zelfs de wedstrijd definitief deed staken. "Dit heeft niets met voetbal te maken. Ik weet niet wat ze hiermee wilden bereiken. Er is niemand die hierbij wint."

Het straffe is dat die laatste vuurpijlen op het veld gegooid werden op een moment dat Charleroi op voorsprong stond. Mechelen krijgt zo een overwinning in de schoot geworpen. "Het is jammer voor de spelers van Charleroi. Wij verwachten nu de drie punten en daarmee is alles gezegd."

Veel macht

Het is Schoofs ook niet ontgaan dat dit het zoveelste is in een lange rij van incidenten met wangedrag van supporters. "Elke week is er ergens wel iets aan de hand. Ik weet niet waar dit naartoe gaat", zucht de sterkhouder van Malinwa. "De fans denken tegenwoordig dat ze heel veel macht hebben."