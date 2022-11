📷 Zoveelste supportersactie: Charleroi-aanhang gaat met vuurwerk en tennisballen voor snelheidsrecord tegen KVM

De voorbije weken hebben we al tal van onfraaie supportersacties gezien. Ook de Charleroi-aanhang heeft hier nog eens aan meegedaan.

Recent waren er Anderlecht-supporters die de match bij Standard lieten staken en na Gent-Club was er heel wat commotie waarbij fans bij betrokken waren. Ook in Charleroi zijn ze er niet vies van: nog geen maand geleden liet een deel van het thuispubliek met wangedrag de wedstrijd tegen KV Kortrijk nog stilleggen. De onvrede is in het Zwarte Land nog niet afgenomen.

© photonews

Zaterdagavond ging KV Mechelen op bezoek in het Stade du Pays de Charleroi en reeds voor de aftrap hing er een bizar sfeertje. Dan al moest er bengaals vuurwerk verwijderd worden en de harde kern ging aan het fluiten wanneer de namen van de eigen spelers werden omgeroepen.

Na welgeteld één minuut voetballen schakelde dat deel van het publiek een versnelling hoger: vuurwerk, rookbommen en tennisballen werden op het veld gegooid. Een poging om op zijn minst een record neer te zetten? Na een pauze van een drietal minuten werd de match wel weer hervat. Dat duurde ook maar zo'n tien minuten. Nadien volgden er weer vuurpijlen. Scheidsrechter Boterberg stuurde de spelers naar binnen.

Duidelijk supportersprotest gericht tegen voorzitter Mehdi Bayat, die Kop van Jut is. Uiteindelijk werd toch weer een poging ondernomen om de wedstrijd uit te spelen. Die droeg tot in de tweede helft, maar dan werd er alsnog definitief gestaakt. Lees HIER het verslag.