Bayat, de man in de picture, doet oproep aan media: "Sommigen bedekken hun gezicht met kappen, dat is verboden!"

Mehdi Bayat is de man in de picture. Zijn beleid wordt zo op de korrel genomen dat sommigen zelfs bij een voorsprong voor de eigen ploeg alles in de war sturen.

Een man van de match konden we deze keer niet kiezen. Dan maar ons oor te luister leggen bij de man die op een groot ongenoegen stuit bij de Ultras van Charleroi, zodanig dat die zelfs bij mogelijke winst de match doen staken. Ook na zijn eerste interview ging een gedegouteerde Mehdi Bayat nog uitgebreid in op de supportersincidenten.

"Al negen jaar laten we Sporting Charleroi een uithangbord zijn van de stad Charleroi. En waarom zitten we in deze situatie? Omdat een minderheid van de supporters mij vel willen, omdat ik volgens hen het blazoen aantast. Het zijn zij die het blazoen van de club aantasten. Dat is de realiteit. Het publiek van Charleroi verdient zo'n avond niet", aldus Bayat over de gebeurtenissen van zaterdagavond.

Ernstige maatregelen

De protesterende fans treffen ook nog andere mensen. "Ze hebben de overwinning gestolen van Frank Defays en zijn staf, die aan het strijden en aan het werken waren aan een basis om door te geven aan Felice Mazzù. Er moeten ernstige maatregelen genomen worden. Maar sommigen bedekken hun gezicht met kappen, dat is verboden! Wat wil je dat ik daar aan doe?"

Bayat doet een oproep aan de pers. "Het is ook de verantwoordelijkheid van jullie, de media, om dit af te keuren. Als er kritiek wordt geuit op Mehdi Bayat worden daar grote artikels over geschreven, want dat is goed voor de clicks. Nu moet je hen duidelijk maken dat zo'n gedrag onaanvaardbaar is. Je kan het onverdedigbare niet verdedigen."

Beste jaren in clubgeschiedenis

Ook tegen de grond van de kritiek blijft de voorzitter van de Carolo's zich verweren. Die gaat over zijn financieel beleid. "De laatste tien jaar zijn sportief en financieel de beste jaren in de geschiedenis van Charleroi. Waar het geld naartoe is? Dat staat op de balans van Charleroi."