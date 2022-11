Furieuze Mehdi Bayat haalt uit naar wangedrag: "Ze hebben het recht niet om een heel stadion te gijzelen!"

Mehdi Bayat moest met lede ogen aankijken hoe wangedrag opnieuw Mambourg inpalmde. Het maakt hem furieus dat zogezegde supporters zich op zo'n manier roerden, onder meer op een moment dat Charleroi aan de leiding stond.

"Dit is niet wat Charleroi is", kan Bayat amper geloven wat zich vanavond heeft afgespeeld. Al van voor aanvang van de wedstrijd hing er een zekere spanning in de lucht. Het financiële beleid van Bayat wordt al langer op de korrel genomen. Volgens de voorzitter van Charleroi kreeg hij steun uit Mechelse hoek. "De bestuurders van KV Mechelen komen hier toe en vragen zich af wat er aan de hand is."

Het gedrag van de Ultra's van Charleroi wordt dan ook compleet afgekeurd. "Nemen ze me kwalijk dat ik de club niet failliet liet gaan en dat we daardoor niet derde, vierde of vijfde staan? Het is een schande voor heel België en Charleroi zal de prijs moeten betalen. Ook de rest van het publiek floot hen uit."

Defays en zijn spelers de zege ontnomen

Uiteindelijk moest de match definitief gestaakt worden. Nota bene op een moment dat de Carolo's 1-0 voor stonden. "Frank Defays heeft hard gewerkt met zijn staf om iets exceptioneel neer te zetten. We waren op weg naar de overwinning. Nu laten ze de match al niet meer stilleggen wanneer hun ploeg verliest, maar wanneer hun ploeg wint. Waar gaan we naartoe? Willen ze aantonen dat zij de controle hebben? Bravo dan."

De voormalige bondsvoorzitter had wel in de mot dat het een problematische avond kon worden op vlak van supportersgedrag. "Ik moest vooraf met de stad Charleroi en met de politie wat we zouden doen. Ze moeten zich aan het reglement houden", is Bayat duidelijk over gedrag van fans in een voetbalstadion. "Ze hebben het recht niet om een heel stadion te gijzelen!"