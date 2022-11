Genk zet Anderlecht kinderlijk makkelijk opzij: twee of drie klasses te sterk

Genk heeft amper problemen gekend met Anderlecht. De Limburgers kwamen in de eerste helft op voorsprong via Onuachu, maar vergaten de score verder uit te diepen. In de tweede helft scoorde Arteaga. Zelfs tegen tien na rood voor Arteaga kon Anderlecht amper iets creëren.

Je had het vooraf uiteraard al kunnen voorspellen: Anderlecht ging het heel moeilijk krijgen tegen een Genk dat nu al maanden onder stoom staat. Veldman koos er daarom voor om Murillo uit de ploeg te zetten, want de Panamees zit zelf al maanden te sukkelen met zijn eigen niveau. Maar na een dik halfuur stond hij toch op het veld. Sadiki moest naar de linkerkant, want daar zag N'Diaye alle kleuren van de regenboog tegen Paintsil en Munoz.

Genk klasse of drie beter

Op dat moment stond het al 0-1, uiteraard via die kant. El Khannous - wat een geweldige voetballer is dat! - verzond een prachtige pass op de opgerukte Munoz en die vond voor doel Onuachu. Debast leek een kleuter die van het been geschud werd. Genk was doorlopend de gevaarlijkste ploeg. Het gevaar kwam van alle kanten. Die georganiseerde chaos van Vrancken werkt echt wel.

© photonews

Infiltrerende middenvelders, flankverdedigers die meer als aanvallers stonden te spelen en positiewissels à volonté. Het is mooi om te zien. Genk wDitas een klasse of twee te sterk, met El Khannous als grote uitblinker. Die jongen gaat een grote toekomst tegemoet. Anderlecht kon daar twee zwakke schoten van Verschaeren en Amuzu tegenover zetten. En oh ja, de South Leaders van Anderlecht vonden het ook nodig om met vuurwerk de match even stil te laten leggen. Best om er niet te veel aandacht meer aan te geven...

In de tweede helft stuurde El Khannous Paintsil voor de zoveelste keer weg en die vond Arteaga aan de tweede paal: 0-2. Als een mes door boter! Anderlecht wist met zoveel offensieve kracht geen raad. Zelf konden ze niks meer creëren. Pluimgewichten tegen zwaargewichten. Ze zitten niet in dezelfde gewichtsklasse.

Kinderlijk makkelijk bleef Genk de bal rondspelen. Als ze de zestien in wilden, deden ze dat ook. Dit is de topfavoriet voor de titel. Zo volwassen en attractief spelen... Club en Antwerp komen op dit moment niet in de buurt. Zelfs de rode kaart voor Arteaga voor een fout op Silva kon hen niet deren. Ze bleven het betere van het spel hebben. Een makkelijke en verdiende zege voor Genk.