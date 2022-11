Anderlecht veroordeelt vuurwerkincidenten heel streng: "Er waren duidelijke afspraken met die supporters, er zal actie volgen"

Tijdens de match Anderlecht-Genk besloten ook de South Leaders, één van de spionkoppen van Anderlecht, om vuurwerk af te steken binnen het stadion. De club reageerde meteen na de match verbolgen.

Ook Marc Coucke maakte in de tribune al duidelijk wat hij van de actie dacht: filmen en buiten ermee! Persverantwoordelijke Mathias Declercq gaf een duidelijk clubstatement. "Het is redelijk onbegrijpelijk, want we hadden duidelijke afspraken gemaakt met die supportersclub", klonk het. "Die afspraken zijn duidelijk en eenzijdig geschonden. We zien deze kwalijke trend bij veel clubs en we zullen actie ondernemen. Morgen zitten we samen met de Pro League en er zullen gevolgen aan verbonden zijn."

"Er werden in overleg met de club en politiediensten vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Dit soort acties heeft geen plaats in een stadion."