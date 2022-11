René Vandereycken heeft medelijden met Fabio Silva: "Kun je van hem niet verwachten"

Het niveauverschil tussen RSC Anderlecht en KRC Genk was bijzonder groot, ook al deed paarswit er alles aan om een goede wedstrijd neer te zetten.

Anderlecht toonde veel inzet en goede wil, maar dat was niet genoeg om Racing Genk een hak te zetten. “Ze hebben veel gelopen en inzet getoond, maar dat was onvoldoende. Nochtans vind ik dat als je het potentiële talent van Anderlecht - ik heb het niet over prestaties - naast dat van Genk legt, het niet zoveel minder is”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Het verschil zat hem in de ervaring en het collectief. “Voetballend had Anderlecht het heel moeilijk en dat lag niet aan een gebrek aan beweging. Er waren veel spelers die zich probeerden vrij te lopen, maar Genk hield het middenveld goed bezet en zette druk op de balbezitter.”

Zeker voor Fabio Silva was het onbegonnen werk. “Voorin is er een tekort aan kwaliteit. Fabio Silva zou in zijn eentje hetzelfde moeten brengen als Kouamé en Zirkzee vorig seizoen samen. Dat kun je van hem niet verwachten. Anderlecht mist voorin kracht, gestalte en kwaliteit.”