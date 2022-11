Hannes Delcroix stelt pijnlijk vast na nederlaag: "Genk was veel te sterk voor ons"

Anderlecht verloor met 0-2 van Racing Genk en de kloof op de top acht is al vijf punten.

Anderlecht verloor zijn laatste match voor het WK met 0-2 thuis tegen competitieleider Racing Genk. “Genk was vandaag veel te sterk voor ons. We moeten met meer durf en vertrouwen voetballen. Met tien tegen elf was het geloof op een ommekeer zeker nog aanwezig, alleen was het niet goed genoeg vanavond”, zei Hannes Delcroix achteraf.

“In de tweede helft hebben we ook weer fases waarbij we te makkelijk de bal verspelen, we moeten de bal gewoon beter bijhouden en tot kansen komen.” Anderlecht staat na de heenronde op plek elf in het klassement.

“Als Anderlecht moeten we gewoon meedoen voor de play-offs, bovenaan in de competitie. En als je dan ziet dat we elfde staan in de competitie, dan is dat heel treurig. We moeten zo snel mogelijk weer naar boven klimmen.”

Door het WK hebben de ploegen nu even de tijd om te werken, en ook Anderlecht zal die tijd goed kunnen gebruiken. “We moeten de WK-break gebruiken om het hoofdje even leeg te maken en met een frisse start weer het seizoen te kunnen beginnen”, besloot de verdediger.