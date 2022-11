Wouter Vrancken begrijpt het nog altijd niet: "Heel teleurstellend"

De cijfers van Wouter Vrancken en Racing Genk zijn ongelofelijk. Tien zeges op rij en tien punten voorsprong op eerste achtervolger Union SG.

Voor Racing Genk is het een beetje zonde dat de WK-break er is, want zijn ploeg draait op volle toeren. Sinds de nederlaag op de openingsspeeldag tegen Club Brugge werd amper door 1 gelijkspel nog punten verloren.

“Een rapport dat ik vroeger nooit kreeg”, zegt Wouter Vrancken bij Sporza. Al heeft de Genkse trainer het wel moeilijk dat er geen enkele Belg van Racing Genk naar het WK mag. “Dat is niet te begrijpen. Ik heb geen zin om kritiek te geven op de bondscoach, want hij doet zijn werk in eer en geweten.”

Al heeft Vrancken wel zijn bedenkingen. “Toch vind ik het raar dat jongens zonder speelminuten vandaag in de voorselectie zitten en Mike Trésor bijvoorbeeld niet. Dat is niet te begrijpen en is heel teleurstellend.”