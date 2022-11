Esposito blijkt het gewoon afgetrapt te zijn bij Anderlecht: "Van niet-geselecteerde spelers verwachten we dat ze in het stadion zitten"

Twee dagen geleden schreven we al dat het verhaal van Sebastiano Esposito bij Anderlecht was afgelopen. Nu blijkt dat de spits al in Italië zit en Robin Veldman was daar niet meteen van op de hoogte.

Op de persconferentie vroegen we Veldman wat er gebeurd was met Esposito. Het antwoord van de coach was droog. "Ik ben vooral bezig geweest met de spelers die wel geselecteerd werden voor de match. Esposito behoorde daar niet bij. Dat hij in Italië al zit? Dat weet ik niet. Wel dat we van niet-geselecteerde spelers verwachten dat ze in het stadion zitten tijdens een thuismatch", aldus Veldman. Zo lijkt de breuk tussen de Italiaanse aanvaller en Anderlecht nog wat pijnlijker te worden. Hij kwam naar paars-wit op aanraden van Romelu Lukaku, maar kon de verwachtingen nooit inlossen. Op training liet hij het ook hangen, waarna Anderlecht besliste dat het beter was om in januari een oplossing te zoeken. Zolang heeft Esposito dus niet gewacht.