Serge Gumienny oordeelt over rode kaart voor Arteaga

In het duel tussen RSC Anderlecht en Racing Genk mocht Gerardo Arteaga vervroegd gaan douchen door een rode kaart.

Arteaga keek nogal verwonderd op toen hij na het neerhalen van Fabio Silva de rode kaart kreeg voor zijn actie in het duel tussen Anderlecht en Genk.”

“Voor Arteaga was dat te streng. Als je rood trekt, moet je als ref zeker zijn dat de getroffen speler had kunnen scoren”, zegt Serge Gumienny in Het Belang van Limburg.

De oud-scheidsrechter vindt dat het helemaal niet zeker was dat Silva alleen weg was. “Dat was niet zo, omdat Silva nog een lange afstand richting doel moest afleggen en McKenzie ook in de buurt was.”