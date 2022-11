KRC Genk talmt niet en geeft Wouter Vrancken nieuw contract, hij krijgt nog meer verantwoordelijkheid

Wouter Vrancken doet het schitterend bij KRC Genk en daar hadden ze al de intentie uitgesproken om langer met hem door te willen gaan. "Genk moet zijn laatste club in België worden", klonk het onlangs nog. Nu hebben ze de daad bij het woord gevoegd.

Vrancken had bij Genk een contract van onbepaalde duur, maar dat is nu omgezet naar een contract van bepaalde duur. Dat betekent dat ze hem wellicht voor drie of vier jaar vastleggen, maar daar zal morgen op een persconferentie met voorzitter Peter Croonen en Head of Football Dimitri De Condé meer uitleg over gegeven worden, weet HLN.

Hij krijgt ook meer verantwoordelijkheid bij de Limburgers en zal de te volgen weg en visie mee uittekenen. Het contract van bepaalde duur maakt het moeilijker om Vrancken weg te halen, maar Genk kan hem nu ook moeilijker ontslagen.