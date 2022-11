Adrien Trebel verwacht veel van de "maand van bezinning" bij Anderlecht

De balans van RSC Anderlecht aan de WK-break is bijzonder mager. De volgende maand moet de ploeg weer op de rails zetten.

20 op 51. Een elfde plaats. Zeven punten boven de degradatie, 13 punten achter op de top vier. RSC Anderlecht moet in alle richtingen rond zich heen kijken.

Het klassenverschil tussen Anderlecht en Racing Genk was meer dan één klasse. “Ze staan niet toevallig eerste en zijn momenteel een betere ploeg dan wij, maar we hadden ook onze momenten”, zei Adrien Trebel aan Het Nieuwsblad.

“Alleen hebben we die niet benut. Er waren fases waarin we ons plan, met pressing, goed uitvoerden, maar dat was zeker niet de hele match zo. We waren niet op het niveau om Genk te kunnen kloppen.”

De tijd zal raad moeten brengen voor Anderlecht. “Hopelijk kunnen we tijdens het WK, en vooral tijdens onze stage, onze principes erin slijpen. Het seizoen is nog lang, dus er is ook nog veel mogelijk.”

Contract zit ook met een ander issue, dat is zijn contract dat ten einde loopt. “Eerst was ik met mijn revalidatie bezig, en nu met het helpen van de club. Het doet wel deugd om nu al wat wedstrijden te kunnen meepikken, terwijl mijn terugkeer pas na het WK gepland stond.”