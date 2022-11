Degryse snoeihard voor Anderlecht: "Bij hen ontbreekt waar topvoetbal rond draait"

Het klassenverschil tussen Anderlecht en Racing Genk was zondag gigantisch groot, zo stelde analist Marc Degryse vast.

De 0-2 van Racing Genk op bezoek bij Anderlecht is gezien de rangschikking in de Jupiler Pro League geen opvallende uitslag. Het grote verschil was duidelijk zichtbaar.

“Dat verschil van 26 punten zag je ook op het veld. In Genk zit alles. Snelheid, evenwicht, techniek”, vertelt analist Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Anderlecht heeft duidelijk veel te kort. “Bij hen ontbreekt waar topvoetbal rond draait: weten wat je moet doen, zowel offensief als defensief. Al wat Genk heeft, intensiteit, duelkracht, evenwicht, dat mist Anderlecht.”