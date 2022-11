Heynen met goed gevoel op vakantie: "Ik denk dat we alleen van onszelf kunnen verliezen"

Het gemak waarmee Bryan Heynen tegenwoordig het middenveld van Genk stuurt, is indrukwekkend te noemen. Ook tegen Anderlecht was hij weer heel sterk.

Met 30 op 30 kan hij nu van een welverdiende vakantie genieten. "Het is geweldig om zo die break te kunnen ingaan. Het is eigenlijk jammer voor ons dat die break net nu komt omdat we in een goede flow zitten. Maar de rust kan ons ook goed doen. Ik denk dat iedereen zich goed voelt op het veld. Iedereen weet ook wat ze moeten doen en dat is makkelijk om bij te sturen. Ik denk dat we alleen van onszelf kunnen verliezen. We moeten gewoon onszelf blijven met de voetjes op de grond", aldus de sterkhouder.

Maar die vakantie had hij nog veel liever omgeruild voor een tripje naar Qatar. "Iedereen heeft daar zijn mening over. Natuurlijk is er teleurstelling, maar wie weet komt die kans er wel een keer."