Stef Wijnants onder de indruk van Genk en keert jaren terug in de tijd om gelijke te vinden

Racing Genk raast als een wervelwind door de Jupiler Pro League. Wouter Vrancken en co leveren een bijna perfect rapport af.

Stef Wijnants kijkt met grote ogen naar Racing Genk. “Overweldigend. Dat is een van de woorden die me te binnen schieten als ik aan KRC Genk denk. Hoe lang is het niet geleden dat een ploeg de competitie zo beheerst als Genk nu?”, vraagt hij zich af in Het Belang van Limburg.

Wijnants gaat een eind terug in de geschiedenis van de Jupiler Pro League om nog een ploeg van dat kaliber te spotten. “Volgens mij moet dat geleden zijn van 2010, toen Anderlecht er met Boussoufa, Suarez en Lukaku torenhoog bovenuit stak. Racing deed zondag tegen het huidige Anderlecht wat het wilde. In alle onderdelen was het sterker. In september had Genk het geluk in bepaalde matchen aan zijn zijde, zoals tegen Union en OH Leuven bijvoorbeeld. Maar nu walst het over zijn tegenstander heen.”

En Wijnants gaat nog wat verder in zijn vergelijkingen. “Het geleverde spel doet me zelfs denken aan dat van Bayern München in zijn beste periode. Maar toch deze kanttekening. Twee jaar geleden startte Genk met twintig punten achterstand op Club Brugge aan de play-offs en eindigde het nog gelijk. De weg is dus nog lang, maar Racing mag de ambitie nu wel bijstellen. Het behalen van play-off 1 volstaat niet meer als doel, dat mag meer zijn.”