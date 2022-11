Tien op tien voor Wouter Vrancken en Genk: "Ik kan enkel fier zijn voor heel de heenronde"

Wouter Vrancken sluit de heenronde af met een geweldige tien op tien. Daarmee heeft Genk nu al tien punten meer dan eerste achtervolger Union. Het verschil met Anderlecht bedraagt 26 punten, dat er zelf nog maar 20 verzamelde. Hallucinant.

Genk had geen enkel probleem met Anderlecht, zeker toen ze nog met elf stonden. "We wisten dat we ze pijn konden doen en als we met elf hadden blijven staan, had het nog meer geweest", aldus Vrancken. "Dat het er makkelijk uitziet bij ons? Het is niet makkelijk. Ons systeem vraag veel energie, maar iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Daar hebben de jongens alweer een voorbeeld van gegeven. Als je de combinatie van kwaliteit en mentaliteit brengt, kan je veel verwezenlijken."

De WK-break kan zelfs op een slecht moment komen voor dit Genk in de huidige flow. "Tja, ik weet het niet. Die jongens hebben heel hard gewerkt en het zou ook goed zijn om nu even alles los te laten en hun gedachten op iets anders te zetten. Wie ons kan tegenhouden? Het gevaar bestaat dat je het te licht opneemt. Als het tegen zit, moet je op de teamgeest kunnen blijven rekenen. Dat zag je tien we met tien stonden. Maar ik kan enkel fier zijn op mijn ploeg voor heel de heenronde."

Vreemd dat jongens hier de voorkeur krijgen op Trésor

Vrancken wou ook nog een korte reactie geven op de niet-selectie van Mike Trésor en Bryan Heynen voor het WK. "Ik wil het werk van de bondscoach niet doen. Maar ik vind het wel raar dat jongens die hier vandaag bij Anderlecht niet eens in de selectie zitten en geen statistieken kunnen voorleggen de voorkeur krijgen op Trésor, die geweldig bezig is."