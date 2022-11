Standard-coach Deila na verloren match tegen Union: "Details hebben ervoor gezorgd dat we verliezen"

Standard gaat de WK-break in met een nederlaag tegen Union nadat het twee keer op achterstand kwam tijdens een beter moment.

Standard-coach Ronny Deila begon zijn uitleg met complimenten voor Union. "Ik vond het een moeilijke wedstrijd. Er was veel intensiteit. We namen het op tegen een topploeg. Je kon zien waarom ze meedoen voor de prijzen in deze competitie en waarom ze goed presteren in Europa', zei de Noor bij Eleven Sports.

Standard bleef achter zonder punten, ondanks dat het met momenten de betere ploeg was. "Ik denk dat we alles gegeven hebben. Elke speler heeft ervoor gevochten. Details hebben ervoor gezorgd dat we verliezen en met niets achterblijven. Ik ben teleurgesteld dat we geen punten pakken, want ik vond het een gelijk opgaande wedstrijd."

Standard heeft als ploeg ook nog wat werk tijdens de WK-break. "Zij spelen met een intensiteit die wij nog niet gehaald hebben. Ik zei tegen mijn spelers dat we ons daaraan moeten aanpassen. En zo kunnen we als team de volgende stap zetten", besloot Deila.