Vanhaezebrouck reageert na klinkende overwinning: "Dat doet extra plezier"

AA Gent kwam nooit in de problemen op bezoek bij KV Kortrijk en won uiteindelijk met 0-4. En dus was ook coach Hein Vanhaezebrouck een gelukkig man.

"We wilden absoluut de drie punten komen pakken om in de race te blijven voor de top-4", was Hein Vanhaezebrouck blij met de overwinning in Kortrijk.

Tevreden

"Dan ben je tevreden als je de nul kan houden en vier keer kan scoren. Het had meer kunnen zijn, maar we hebben ook mooie goals gezien."

"De kwaliteit van de goals lagen hoog. Dat doet extra plezier. Perfect was het niet, maar dit is een goede driepunter."