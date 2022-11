BREAKING: KV Kortrijk zet Adnan Custovic al na twee maanden weer op straat.

De Bosniër was er slechts twee maanden trainer.

KV Kortrijk begon het seizoen met Karim Belhocine als trainer, maar ontsloeg hem al op 28 augustus. In zijn plaats kwam de Bosniër Adnan Custovic. Maar ook onder zijn bewind werden de resultaten niet veel beter.

KV Kortrijk pakte slechts 8 op 33 en staat voorlaatste in het klassement op één puntje van de laatste plaats. De West-Vlaamse club stootte wel door in de beker, maar de penibele situatie in de competitie doet de club nu weer ingrijpen.

Adnan Custovic en zijn assistent Gunter Van Handenhoven worden op straat gezet. De club gaat nu alweer op zoek naar een vervanger, al klinkt de naam van de Duitser Bernd Storck luid. Hij werd zelf ontslagen bij Eupen enkele weken geleden en was ook al trainer van Racing Genk, Cercle Brugge en Moeskroen.