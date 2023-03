Deze keer een betwistbare fase in voordeel STVV: Gianni Bruno deelt wellicht doodsteek uit aan degradatiekandidaat

De penalty in Mechelen na VAR-tussenkomst lag zwaar op de maag bij STVV. Deze keer was er een betwistbare fase in het voordeel van de Truienaars, al kan er zeker over gediscussieerd worden. De openingsgoal van Bruno - zijn eerste van twee treffers - was alvast mee bepalend tegen Seraing.

Veel opwinding viel in de eerste 45 minuten niet te bespeuren. Sint-Truiden nam wel het initiatief en eiste het balbezit op tegen een onmondig Seraing. Heel veel leverde dat niet op, tot Dietsch na een duel met Hayashi de bal niet beet had. De Franse keeper claimde slachtoffer te zijn van een overtreding. Dat was tevergeefs. Gianni Bruno aarzelde niet om genadeloos toe te slaan met de 1-0. Als één speler gevaarlijk kon zijn, dan was het wel de Gent-huurling. Ook kort na de pauze dreigde Bruno met een schot in de korte hoek. Dietsch schatte het deze keer prima in. In de volgende fase van de wedstrijd schoof Seraing wel enigszins op richting het Truiense doel. Het doelgevaar was echter weer aan de overkant te noteren. Na een tussenkomst van Dietsch had Bruno zijn tweede van de avond voor het binnenschieten. Met Mbow keerde de laatste verdediger zijn schot voor de lijn. © photonews De bezoekende doelman moest ook nog eens aan de bak op een knal van Konaté. Het was slechts uitstel van executie. Hayashi kopte de voorzet van Reitz tot bij Bruno en de meest bedrijvige man op het veld deed de boeken toe voor de Luikenaars. Die kunnen zich nu meer dan ooit opmaken voor de degradatie. © photonews Daar veranderde de aansluitingstreffer van Mouandilmadji niets aan, al was het wel knap gedaan. De Tsjadische aanvaller knalde vanuit een scherpe hoek in de verste winkelhoek (2-1). Het laatste wapenfeit was een redding van Dietsch bij een kans voor Hara. Nadien konden de Truienaars het feestje inzetten.