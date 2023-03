VAR zit STVV nu wel even mee, coach Seraing reageert furieus

STVV won met 2-1 van Seraing. De bezoekers waren echter niet te spreken over het eerste doelpunt van de Limburgers.

STVV had het niet onder de markt tegen de hekkensluiter, maar kwam via Bruno toch op voorsprong. Al had iedereen bij Seraing een fout gezien op doelman Dietsch. De VAR kwam echter niet tussen.

De VAR zat STVV dus even mee, nadat de club al verschillende malen zelf zijn ongenoegen had laten blijken over dubieuze fases. Trainer Jean-Sébastien Legros van Seraing zette achteraf grote vraagtekens bij het eerste doelpunt van STVV.

“Ik ben heel ontgoocheld. Ik vind dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik ben echt fier op de jongens. Vandaag verdienden we toch meer, vind ik”, klonk het bij Sporza.

“Volgens mij is het duidelijk bij dat eerste doelpunt. Ik zie in sommige gelijkaardige fases dat die fout gegeven wordt. Dat dat geen fout is, vind ik hallucinant. Ik heb er geen woorden voor. Ik begrijp het echt niet.”